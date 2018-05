Mattarella: momenti emergenza richiamano impegni neutrali

Roma, 9 mag. - Di fronte all'emergenza servono impegni comuni, non divisi e neutrali. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando del terrorismo in occasione del Giorno della Memoria. Parole che sembrano rivolte anche ad altri contesti emergenziali come quello che il paese sta vivendo oggi con la crisi politica.

"E' stata anzitutto l'unità del popolo italiano a sconfiggere la minaccia terroristica. Sì è compreso di fronte a quella emergenza che vi sono momenti - ha detto il capo dello Stato - che richiamano a valori costituzionali, a impegni comuni perché non divisivi Delle posizioni politiche ma riferiti a interessi fondamentali del Paese, in questo senso neutrali".