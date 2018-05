Delrio: spirito che animò Moro prezioso per l'Italia di oggi

Roma, 9 mag. - "Oggi, a quarant`anni di distanza, non possiamo che ricordare, per prima cosa, la morte di Aldo Moro, il suo assassinio da parte delle Brigate Rosse. La pagina drammatica e conclusiva di un capitolo, aperto il giorno del suo rapimento e dell`uccisione degli uomini della sua scorta, che è stato il più buio, il più duro, e probabilmente anche quella più carico di conseguenze politiche, della storia della nostra Repubblica". Lo scrive a nome del Gruppo Pd della Camera il presidente Graziano Delrio sulla pagina FB Deputati Pd.

"Oggi, però - aggiunge - vogliamo anche pensare, ancora una volta, a Moro vivo. Alla sua straordinaria figura di statista, alla sua visione politica, alla sua moralità, all`impresa più grande alla quale lavorò, pagando per questo il prezzo più alto immaginabile: portare a compimento il faticoso processo di evoluzione del sistema democratico italiano. A muoverlo, in questa impresa, c`era l`inquietudine crescente per l`approfondirsi del divario tra una società in fermento, in particolare dopo il `68, e una politica bloccata, che contribuiva a fare della nostra una "democrazia difficile", quando invece si trattava di dar vita ad una "democrazia compiuta", ad un sistema semplificato e funzionante, fondato su una competizione leale e trasparente tra posizioni politiche e programmatiche alternative. È quasi incredibile constatare come, a distanza di tanto tempo, la sostanza del problema che abbiamo ancora oggi di fronte a noi sia in fondo proprio questa. È vero, moltissime cose sono cambiate e sono diverse rispetto ad allora. Ma è altrettanto vero che lo spirito che animò Moro può essere un orientamento sicuro e prezioso, avendone la volontà e la capacità. Perché per sperare di fare il bene del Paese e di servire l`interesse generale, soprattutto in un momento come quello attuale, sarebbe importante riuscire, per usare proprio le sue parole, 'ciascuno a proprio modo, ad escludere cose mediocri per fare posto a cose grandi'", conclude Delrio. .