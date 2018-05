Pd, Fassino: se elezioni a luglio ripartiremo da liste di marzo

Roma, 9 mag. - "Se si votasse in luglio, dati i tempi stretti è ragionevole pensare che si parta dalle candidature presentate a marzo". Lo ah detto Piero Fassino, responsabile Esteri del Pd, a Radio anch'io su Rai Radio1.

"Noi - ha aggiunto - abbiamo convocato un'assemblea il 19 e da lì ripartiremo. Il leader che indicheremo come presidente del consiglio è Paolo Gentiloni che gode di un`ottima stima che va oltre il Pd. L`assemblea deciderà: se le elezioni sono ravvicinate, avremo bisogno di una guida stabile. Di conseguenza eleggeremo un segretario in assemblea e poi faremo il congresso in autunno".