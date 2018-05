Terrorismo, Mattarella: democrazia radicata in popolo ha prevalso

Roma, 9 mag. - "La nostra democrazia aggredita e ferita è riuscita a prevalere per la forza del suo radicamento nella coscienza del popolo italiano". E' su questo "giudizio storico" che secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tutti possiamo convenire ricordando le vittime del terrorismo in occasione del Giorno della Memoria.

Quel periodo "ha messo a dura prova la costruzione democratica", ha ricordato il capo dello Stato, "abbiamo appreso che la democrazia non può mai dirsi conquistata una volta per tutte che la democrazia vince quando non rinuncia a sé stessa".