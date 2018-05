Martina a Di Maio: M5s ha fallito, molti elettori delusi

Roma, 9 mag. - "I Cinque Stelle hanno fallito e molti elettori che hanno dato loro fiducia ora sono delusi dallo spettacolo che hanno visto in questi 60 giorni. Pratiche da prima repubblica senza la qualità di quel tempo. Trasformismi vari, personalismi e vuoto di proposte credibili. Credo che in tanti ripenseranno il loro sostegno al movimento e più oggi alzano i toni più si capisce che sono in difficoltà". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, entrando al Nazareno.