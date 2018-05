Facebook pronta a cambiare i vertici e apre al blockchain

New York, 9 mag. - Facebook ha annunciato uno dei più importanti cambiamenti interni da quando è stato fondato, 15 anni fa. Lo scrive Recode, che ricorda come il social media punterà sulla tecnologia blockchain e su nuove strategie per migliorare la tutela della privacy dei suoi utenti. Dopo una chiusura in leggero rialzo (+0,52%) nel dopo mercato le azioni del gruppo hanno iniziato a perdere quota.

L'esperimento con la blockchain sarà guidato da David Marcus, executive che negli ultimi anni ha guidato Messenger, che ha confermato la notizia con un tweet. Marcus ha un posto nel board di Coinbase, una piattaforma di scambio di criptomonete e è entrato a far parte di Facebook nel 2014 dopo aver la lavorato a PayPal. Sempre secondo Recode adesso Facebook sarà divisa in tre parti: un gruppo dedicato alle "family app" (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger); una nuova divisione che si occuperà delle nuove piattaforme, tra cui quella legata al blockchain; una divisione definita "central product services" che invece gestirà le pubblicità e la sicurezza.

Tutte queste divisioni avranno nuovi leader, continua Recode, sostenendo che il cambiamento sia stato deciso personalmente dall'amministratore delegato, Mark Zuckerberg, dopo lo scandalo Cambridge Analytica. La società di consulenza ha usato i dati di 87 milioni di utenti di Facebook per fare pubblicità mirate e favorire Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016.