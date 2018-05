Giacomoni (Fi): nessuno può chiedere passo indietro a Berlusconi

Roma, 9 mag. - "Nessuno può chiedere al presidente Berlusconi un passo indietro, per la storia che rappresenta e per il consenso di milioni di italiani che porta con sé. Dal canto suo il presidente ha dimostrato in moltissime circostanze di anteporre l'interesse del Paese ad ogni calcolo personale e, ovviamente, si comporterà così anche in questa difficile circostanza". Lo dice al Mattino Sestino Giacomoni, deputato azzurro e segretario della conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia.

"Il centrodestra unito è la prima forza politica del Paese - continua Giacomoni -, la sola in grado di realizzare un cambiamento vero e di dare agli italiani le risposte ai tanti problemi e alle tante emergenze che colpiscono tutti i cittadini. Dividerci sarebbe una follia, e questa possibilità non è mai stata presa in considerazione davvero, né ovviamente da noi, né dalla Lega o da Fratelli d'Italia. Di Maio, se davvero ci avesse sperato, avrebbe dimostrato una notevole ingenuità".

Alla domanda se Forza Italia appoggerà il governo neutrale auspicato dal Presidente della Repubblica, infine, Giacomoni risponde: "Valuteremo le scelte del presidente Mattarella con i nostri alleati e insieme decideremo il da farsi. Ovviamente senza spaccature. Non vedo però che senso avrebbe sostenere con il nostro voto un governo comunque non in grado di ottenere la maggioranza parlamentare".