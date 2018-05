Siria, nuovo attacco missilistico israeliano vicino Damasco -2

Roma, 9 mag. - Negli ultimi anni, e in particolare dal 2017, Israele ha effettuato numerosi attacchi in Siria contro posizioni del regime del presidente Assad o dei suoi alleati, il movimento libanese Hezbollah. Il 9 aprile, dei missili sono stati sparati nella base militare T-4 nella provincia centrale di Homs, uccidendo 14 combattenti, inclusi sette iraniani, due giorni dopo un presunto attacco chimico da parte del regime siriano. Questa base era già stata presa di mira dall'esercito israeliano a febbraio.

Il 26 aprile, il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha dichiarato che il suo Paese avrebbe attaccato qualsiasi "base militare" dell'Iran in Siria, in particolare nella regione del Golan, al confine con Israele. Tre giorni dopo, almeno 26 combattenti iraniani sono stati uccisi in attacchi missilistici contro le posizioni militari del regime, secondo l'Osservatorio. Un aeroporto militare ad Aleppo, nel nord, e la brigata 47 a Hama, centro, dove si trovano le forze iraniane, sono stati bersagliati da Israele. (fonte afp)