Siria, nuovo attacco missilistico israeliano vicino Damasco

Roma, 9 mag. - Israele ha nuovamente colpito questa notte con un attacco missilistico un'area vicino a Damasco, in Siria, uccidendo almeno 9 miliziani sciiti, probabilmente iraniani. "Nove combattenti appartenenti alle Guardie rivoluzionarie iraniane o milizie sciite filo-iraniane sono stati uccisi" nel settore Kiswa, ha detto il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman. I missili hanno preso di mira un "deposito di armi appartenente alle guardie rivoluzionarie iraniane", che combattono a fianco delle forze del presidente Bashar al Assad.

L'agenzia siriana Sana ha scritto che l'esercito siriano ha intercettato nella notte due missili israeliani diretti in un'area vicina alla capitale Damasco. "La difesa antiaerea ha intercettato due missili israeliani lanciati contro l'area di Kiswe e li ha distrutti". L'agenzia ha riferito di "esplosioni" in questo settore, mentre la televisione siriana ha diffuso immagini di incendi. Non è la prima volta che questo settore a sud-ovest di Damasco viene preso di mira da Israele, che in passato aveva già bombardato posizioni militari, incluso un deposito di armi a dicembre.

