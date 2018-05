Def, Istat: nei primi tre mesi frena export Italia verso Usa

Roma, 9 mag. - "Le tendenze più recenti evidenziano una battuta d`arresto per le esportazioni italiane verso gli Usa nei primi tre mesi del 2018 (l`export verso gli Usa rappresenta una quota del 9% delle esportazioni nazionali nel 2017). Anche le esportazioni verso la Cina hanno registrato un analogo rallentamento (esse hanno tuttavia un peso inferiore sull`export nazionale, pari al 3%)". E' quanto ha affermato il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, nel corso di un'audizione sul Def presso le commissioni speciali riunite di Camera e Senato.

Nel corso degli ultimi anni, ha spiegato, le esportazioni nazionali verso gli Usa sono aumentate in modo rilevante così come il numero di esportatori verso questo mercato. Nel 2017, le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti sono state quasi 41mila, in costante aumento dal 2010, anno in cui il loro numero era di poco inferiore alle 32mila unità.

Secondo il presidente dell'Istat, "l'eventuale inasprimento delle tensioni commerciali con gli Usa avrà probabilmente un impatto differenziato sulle opportunità di crescita di queste imprese e per il sistema produttivo italiano nel suo complesso, a seconda dei settori e dei prodotti esportati".