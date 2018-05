Cattaneo: prevalga responsabilità ma nessun passo di lato di Fi

Roma, 9 mag. - "Tutti si aspettano da Forza Italia un passo di lato? Fatemi capire: dovremmo noi sbloccare la situazione, subendo un veto al di fuori della grammatica politica e democratica, e farci da parte dando l'ok a un governo Lega-M5s? È un paradosso chiedere a chi subisce un veto l'appoggio esterno alla formazione di un governo. Chi decide si assuma la responsabilità politica di far partire un`esperienza del genere". Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, intervenendo ad Agorà.

"Gli italiani - aggiunge - non vogliono andare al voto, ci chiedono di essere governati per scongiurare Iva al 25%, per sostenere imprese, famiglie, forze dell`ordine. La soluzione? Che cadano i veti nei confronti dei 5 milioni di italiani e il centrodestra si sieda al tavolo con chi è arrivato secondo. I leader facciano i leader. Prevalga il senso di responsabilità".