Cina promette di salvaguardare accordo sul nucleare iraniano

Pechino, 9 mag. - La Cina ha espresso disappunto per la decisione del presidente Usa Donald Trump di rinunciare all'accordo internazionale sul nucleare iraniano e ha promesso di "salvaguardare" l'intesa. "La Cina lancia un appello a tutte le parti interessate perchè assumano un atteggiamento responsabile, tengano a mente l'interesse generale e a lungo termine, perseverino in una soluzione diplomatica e politica e controllino in maniera adeguata le dispute, in modo da tornare prima possible sulla giusta via dell'attuazione dell'accordo" ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang.