Martina (Pd): Moro resta modello di riferimento per tutti

Roma, 9 mag. - "Sono passati 40 anni dall'uccisione di Aldo Moro per mano dei terroristi dalle Brigate Rosse. Un attacco diretto alle nostre istituzioni, colpite nella maniera più terribile, prima con la strage di via Fani e poi con l'uccisione del leader della Democrazia cristiana. Noi di fronte a quanto accaduto abbiamo un dovere: quello di ricordare e tramandare la memoria di quei giorni, il coraggio e la forza con cui Aldo Moro affrontò quella prova. La sua figura resta un modello di riferimento per tutti". Lo afferma Maurizio Martina, segretario reggente del Pd.

"Fu colpito - aggiunge - l'uomo del dialogo, colui che, in quegli anni bui, stava cercando di portare la democrazia italiana ad una più solida maturazione. Si colpì, non a caso, il simbolo di questo percorso. Il terrorismo cercò di interrompere questo processo con la violenza e il sangue, le istituzioni seppero fronteggiare questa minaccia facendo ricorso alla forza della democrazia. Un monito che non possiamo e dobbiamo mai dimenticare. Oggi vogliamo ricordare l`uomo, il padre e lo statista".