Grasso: Moro tra più grandi statisti, cercare ancora verità

Roma, 9 mag. - "Aldo Moro era un uomo dotato di capacità intellettuali e politiche straordinarie, sostenuto da una incrollabile fede. Fu protagonista di una stagione di grandi cambiamenti, incarnò l'idea di un'Italia diversa che naufragò proprio nei 55 drammatici giorni del suo rapimento. È stato, sicuramente, tra i più grandi statisti della nostra storia". Lo scrive su Facebook Pietro Grasso, senatore di Leu.

"A chi lo conosce poco, soprattutto i più giovani - aggiunge - suggerisco di riscoprirlo. In questi anni mi è spesso capitato di cercare nelle sue parole e nei suoi scritti uno spunto ulteriore di riflessione, una diversa prospettiva per affrontare il presente. Mi commuove sempre leggere la sua ultima lettera alla moglie Eleonora: 'Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo'. E, la figura di Aldo Moro, ha certamente continuato ad illuminarci. È questo quello che lasciano i grandissimi uomini: una eredità di azioni e pensieri capace di ispirare anche a decine di anni di distanza, anche quando il tempo sembra appannarne il ricordo. Da quel 9 maggio 1978, quando in Via Caetani ne fu rinvenuto il cadavere, all'Italia manca qualcosa. Manca, soprattutto la verità. E noi, tutti noi, non dobbiamo mai smettere di cercarla", conclude Grasso.