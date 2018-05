Mafia, M5s: memoria Impastato sia stimolo quotidiano

Roma, 9 mag. - "Oggi ricorrono i quaranta anni dall'omicidio di Peppino Impastato. Giornalista che la mafia ha ucciso per il suo coraggio e le sue denunce. Una voce e una testimonianza di denuncia che attraverso l'ironia ha bucato il muro di omertà. Un eroe civile che non dobbiamo solo ricordare, ma per onorare la sua memoria, tradurre in azione quotidiana la lotta antimafia". Lo dichiarano i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli

"Quaranta anni dopo - aggiungono - le mafie continuano a penetrare il tessuto economico, a condizionare la politica e impoverire i territori e le comunità, senza nessuna distinzione tra nord e sud, un continuo attacco alla democrazia. E' necessario non solo tenere alta l'attenzione ma promuovere una profonda cultura della legalità unitamente a leggi antimafia che abbraccino sempre di più l'ambito dell'anticorruzione, perché la cifra specifica delle mafie attuali è una perseverante azione di corruzione di ogni tessuto sociale. Peppino Impastato non è solo figura da commemorare ma monito nel non abbassare mai l'attenzione e la tensione della lotta alla criminalità organizzata".