Seoul si attende liberazione prigionieri Usa in Corea del Nord

Seoul, 9 mag. - La Corea del Nord dovrebbe liberare i tre americani detenuti nelle sue carceri in occasione della visita del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in corso oggi. Lo ha detto un funzionario dell'ufficio del presidente sudcoreano all'agenzia sudcoreana Yonhap. Pompeo è a Pyongyang per discutere i preparativi dell'atteso vertice tra il leader di Pyongyang Kim Jong Un e il presidente Usa Donald Trump e Yonhap ha citato il funzionario che ha affermato: "Ci attendiamo che ci porti la data, l'orario e i prigionieri".