Di Maio: se parte governo neutrale M5s sceglie voto in estate

Roma, 9 mag. - "Una volta avviata la macchina del governo neutrale, che noi non voteremo, si avviano le tre scelte che il Presidente della Repubblica ci ha proposto: o un governo di servizio, o il voto in estate o il voto in autunno. Noi abiamo scelto il voto non in estate, anzi a giugno". Lo ha ribadito Luigi Di Maio a Montecitorio.

Il capo politico M5s ha anche fatto sapere che "stamattina c'è stata una riunione per la raccolta fondi per la campagna elettore perchè dobbiamo andare al voto prima possibile".

Quanto agli esiti di un nuovo voto Di Maio osserva: "credo molto che cambierà l'atteggiamento elettorale dei cittadini, il Pd si è rivelato un voto inutile e Fi è ai minimi storici e scenderà ancora di più ai minimi storici".

Ma non c'è garanzia che qualcuno raggiunga il 40% per poter governare da solo: "nella vita c'è garanzia per una sola cosa - risponde -, per tutto il resto si chiede ai cittadini onestamente quale può essere la via d'uscita".