Governo, Di Maio: se novità centrodestra lo dicano a Mattarella

Roma, 9 mag. - "Io ho a cuore due cose: il rispetto per i cittadini italiani che non devono assistere ad ennesimi teatrini e il Presidente Mattarella al quale abbiamo già detto troppe cose, abbiamo minato troppo la sua pazienza. Se ci sono novità vanno al Quirinale e lo dicono al Presidente in modo che possa avere un panorama chiaro perchè io chiaro non ce l'ho. Intanto noi dobbiamo valutare il voto prima possibile, una campagna sprint". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, parlando con i cronisti a Montecitorio a proposito di sviluppi sulle posizioni del centrodestra per la formazione del governo.