Roma, 9 mag. - Il colosso britannico delle telecomunicazioni Vodafone ha annunciato l'accordo per acquisire alcune delle attività europee del gigante Usa della tv via cavo Liberty Global per 18,4 miliardi di euro, espandendo così rapidamente la sua presenza nel Vecchio Continente. L'accordo - secondo quanto ha reso noto un comunicato - vedrà Vodafone acquisire le attività di Liberty nella Repubblica Ceca, in Germania, in Ungheria e in Romania.