Roma, 9 mag. - "40 anni fa le Br lasciavano in via Caetani il cadavere di Aldo Moro L'Italia rende omaggio alla memoria di un vero statista. La sua visione politica e culturale ha segnato il nostro Novecento. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che stamani ha reso omaggio a Moro in via Caetani.