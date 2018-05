Di Maio: nessun veto su Berlusconi, volevamo governo con Lega

Roma, 9 mag. - "Non è un veto su Berlusconi è fare un governo che preveda due forze politiche, non quattro, abbiamo visto cosa succede con 4-5 forze politiche al governo..., resta la nostra posizione". Lo ha precisato Luigi Di Maio, capo politico del M5S parlando con i giornalisti a Montecitorio del fallimento del dialogo con il centrodestra.

"Abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo detto facciamo un contratto sulle cose su cui siamo d'accordo e andiamo avanti insieme per un governo del cambiamento. Non c'è nessun veto - ha ribadito Di Maio -, per me l'interlocutore a destra era la Lega a sinistra era il Pd, tutti e due hanno deciso di tornare in campagna elettorale".