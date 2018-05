Usa, ex agente Cia incriminato per spionaggio in favore della Cina

Roma, 9 mag. - Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ieri di avere incriminato un ex agente della Cia arrestato a gennaio per spionaggio in favore della Cina. Questo caso potrebbe essere collegato al drammatico crollo della rete della Cia in Cina otto anni fa.

Tre anni dopo aver lasciato la Cia nel 2007, Jerry Chun Shing Lee, un cittadino statunitense naturalizzato di 53 anni, avrebbe accettato denaro dagli agenti dell'intelligence cinese in cambio di informazioni "relative alla difesa nazionale di Stati Uniti", ha detto il dipartimento di Giustizia.

Lee, che all'epoca era residente ad Hong Kong, ricevette richieste di informazioni da parte di agenti cinesi e nascondeva i pagamenti in contanti ottenuti, secondo la stessa fonte.

Secondo un mandato di cattura reso pubblico dopo il suo arresto a gennaio, agenti dell'Fbi, la polizia federale statunitense, hanno scoperto nel 2012 in un bagaglio di Lee un taccuino contenente nomi, contatti e altro su dipendenti e informatori della Cia. Nonostante questo, l'uomo è stato arrestato solo sei anni dopo.

