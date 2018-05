Governo, Di Maio: Berlusconi meno responsabile di tutti gli altri

Roma, 9 mag. - "Il vero grande tema non è Berlusconi ma gli altri". Luigi Di Maio, parlando con i cronisti in Transatlantico stila una personale classifica delle responsabilità dello stallo sul governo e assolve, in un certo senso, il leader di Forza Italia.

"Se siamo arrivati fin qui è perchè ci sono dei responsabili - dice il capo politico del M5S -. Se dovessi fare una graduatoria delle responsabilità di questo blocco e del ritorno al voto in cima sicuramente c'è Salvini, che ha scelto Berlusoconi al cambiamento, poi dopo c'è Renzi che ha ingannato il suo partito e l'opinione pubblica, prima con la possibilità di un'apertura e poi ha fatto saltare tutto, il Pd è andato da Fico a dire che c'era un dialogo senza aver consultato tutti e poi Martina che si è piegato ai diktat renziani, e in fondo c'è Berlusconi".

"Se ci pensate tutte queste persone possono decidere di andare in una direzione o in un'altra - ha concluso Di Maio -invece sia Renzi, sia Salvini e di riflesso Martina hanno deciso di restare legati a Berlusconi. Facciano le loro scelte io sono sempre stato onesto, con Berlusconi ci siamo sempre detti pubblicamente cosa pensavamo uno dell'altro, io stato anche invitato a pulire qualcosa a Mediaset...".