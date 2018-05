Usa, AT&T ha pagato l'avvocato personale di Trump -2

New York, 9 mag. - AT&T ha spiegato a Cnbc che Essential Consultants, questo il nome della società di Cohen, "è stata una delle varie aziende con cui siamo stati coinvolti nel 2017 affinché offrissero spunti per capire la nuova amministrazione". AT&T ha aggiunto che quelle aziende "non hanno svolto lavoro legale o di lobby per noi e il contratto è terminato il dicembre 2017". AT&T non ha specificato quanto ha versato a Cohen, che già era legale personale di Trump.

Novartis, che avrebbe versato a Cohen 400mila dollari, ha spiegato che "ogni accordo con Essential Consultants è stato preso prima che il nostro attuale Ceo entrasse in carica nel febbraio di quest'anno ed è scaduto".