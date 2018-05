Usa, AT&T ha pagato l'avvocato personale di Trump

New York, 9 mag. - Il colosso americano delle telecomunicazioni finito in tribunale contro la Giustizia Usa, che vuole bloccare le sue nozze con Time Warner, ha detto di avere pagato l'avvocato personale del presidente Usa per avere "insight" sull'amministrazione Trump.

L'ammissione di AT&T è arrivata dopo che il legale di Stormy Daniels, l'ex pornostar che sostiene di avere avuto una relazione sessuale con Donald Trump un decennio fa, aveva detto che il gruppo aveva pagato l'avvocato, Michael Cohen. Secondo Michael Avenatti, il legale di Daniels, anche il gruppo farmaceutico Novartis e un oligarca russo avevano fatto pagamenti a un'azienda che Cohen creò nell'ottobre 2016 e che fu usata subito dopo per versare 130mila dollari all'ex pornostar per comprarne il silenzio. La Casa Bianca ha sempre negato che Trump abbia avuto un rapporto con colei il cui vero nome è Stephanie Clifford. Secondo Avenatti, AT&T ha pagato Cohen un totale di 200mila dollari in quattro tranche.

(Segue)