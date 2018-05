Governo, Salvini: Belloni? non la conosco ma non è il cambiamento

Roma, 9 mag. - "Belloni premier? Non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma se è un'alta esponente ministeriale che ha ottimi rapporti con Bruxelles può essere in sintonia con gli elettori che hanno scelto il cambiamento? Chiunque andrà a Palazzo Chigi senza il voto può rappresentare il cambiamento scelto dagli italiani?". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Circo massimo su Radio Capital commentando uno dei nomi che circolano per il governo "di servizio" che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta preparando.