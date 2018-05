Pd, Fassino: dividersi adesso sarebbe da irresponsabili

Roma, 9 mag. - "Al voto questa volta dobbiamo andare superando le troppe divisioni di questi anni, ricostruendo un campo progressista largo, ma non come somma di sigle bensi' riconquistando aree di societa' civile, quei cittadini che si sono astenuti o che hanno votato i 5Stelle o Lega". Lo dice, in una intervista a Repubblica, Piero Fassino che spiega di non vedere spiragli per fare nascere il governo di transizione.

"Mi pare che 5Stelle e centrodestra stiano privilegiando interessi di bottega rispetto a quelli del paese. Non erano ancora terminate le consultazioni e prima delle comunicazioni del capo dello Stato, Di Maio e Salvini erano di nuovo in campagna elettorale".

Alla domanda se il Pd alle elezioni si prepari con lo stesso format del 4 marzo, Fassino risponde: "Intanto bisogna partire da un'analisi della sconfitta. Sulle politiche del 2008 abbiamo perso sei milioni di elettori e due milioni e mezzo dal 2013. Dobbiamo costruire una proposta politica che risponda alle inquietudini, alle ansie, alle domande del paese".

Significa ricostruire le alleanze con la sinistra di Bersani e Speranza? "L'unita' e' certo importante - spiega - e il voto ha detto quanto avventata sia stata la scissione. Mi auguro che non si prosegua sulla strada della divisione". Se si andasse ad elezioni a luglio, "il tempo e' stretto ma anche una marcia di mille chilometri comincia con un passo". Gentiloni sarebbe il candidato premier? "Tutti ce lo auguriamo - dice -. Se si va al voto il Pd non potra' che indicare come suo leader di governo un uomo come Gentiloni, che gode di una stima popolare e civile che va molto al di la' dei Dem. E' una candidatura naturale". E Martina segretario? "L'assemblea il 19 maggio deciderà".