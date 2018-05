Netanyahu a Mosca: necessario coordinamento con Russia in Siria

Roma, 9 mag. - Prima di partire per Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato l'importanza di questo viaggio nel contesto attuale, in particolare con le crisi aperte in Siria e Iran.

"I nostri incontri sono sempre importanti - ha detto Netanyahu prima della partenza - e questo lo è in modo speciale". "Alla luce di quanto sta accadendo in Siria, è necessario assicurare un coordinamento continuo tra i militari russi e quelli israeliani".

Israele è estremamente preoccupato per la presenza iraniana in Siria, dove Teheran, come Mosca, sostiene il presidente Bashar al Assad. Inoltre Netanyahu ha definito la decisione della Casa Bianca di ritirarsi dall'accordo sul nucleare iraniano come una "mossa audace", mentre invece il ministero degli Esteri russo ha espresso una "profonda delusione". Il premier israeliano ha sempre manifestato una convinta opposizione all'accordo del luglio 2015 siglato da Teheran con il Gruppo 5+1 e dal quale ieri Donald Trump ha annunciato il ritiro. (fonte afp)