Governo, Salvini: accordo con M5S o si fa ora o non si fa più

Roma, 9 mag. - "Se non ci sono novità in queste ore non vedo perchè dovrebbero esserci a ferragosto o a fine ottobre e l'accordo potrebbe e dovrebbe essere non solo tra me e Di Maio ma poichè faccio parte di una colaizione con Berlusconi e Meloni, anche loro dovebbero essere d'accordo con qualunque decisione io prenda". Così Matteo Salvini a Circo Massimo su Radio Capital ha spiegato perchè a suo avviso una volta partito il governo "neutrale" non ci sarà un secondo tempo per trovare un accordo con il M5s più in là che scongiuri il voto in estate.

"I sondaggi ci danno in crescita perciò io dovrei dire votiamo votiamo ma farò tutto il possibile fino all'ultimo", ha ribadito il leader della Lega.