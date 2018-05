Governo, Salvini: Mattarella doveva dare incarico a me

Roma, 9 mag. - "Non esistono governi neutrali. L'unica eccezione che dico a Mattarella è che se voleva un governo che non aveva i numeri doveva mandare il mio...Avrebbe comunque numeri più ampi di questi". Lo ha detto Matteo Salvini a Circo Massimo su radio Capital ribadendo che "la coalizione di centrodestra ha il 42% dei seggi, ci mancava l'8% e lo avremmo poututo trovare". Dove? "Ci sono il gruppo Misto e le Autonomie e tanti che mi hanno detto di essere d'accordo con alcune mie proposte".

"So benissimo che non esiste un governo neutrale - ha insistito il leader della Lega -, non ci sono giornalisti neutrali o arbitri infallibili. Come farà un governo ad essere neutrale a giugno, quando si discuterà di immigrazione in Europa? O del bilancio europeo che toglierà soldi agli agricoltori italiani? Io nelle consultazioni ho chiesto l'incarico a Mattarella. Lui ascolta e ragiona poi decide. Contestava che non abbiamo il 51%. Ma qualunque governo, neutrale e balneare, è molto lontano dal 51%".