Roma, 9 mag. - "Leggo ricostruzioni fantasiose che parlano di fideiussioni, soldi, ricatti, pagamento di sedi...non è vero, la mia è una scelta di coerenza, ci siamo prensentati con un'alleanza e un programma comune non cambio idea per qualche ministero". Così Matteo Salvini, leader della Lega, smentisce i retroscena sulle vere ragioni per cui la Lega non si separa da Berlusconi.