Roma, 9 mag. - "Ad oggi ci sono ancora no incrociati: Di Maio dice mai con Berlusconi e Fi dice giustamente noi non siamo i parenti poveri, la Lega è in mezzo, io confermo che ci provo fino all'ultimo minuto". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega a Circo Massimo su Radio Capital sulla possibilità di un governo centrodestra-M5s.