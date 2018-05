Stampa iraniana condanna Trump ma si divide su reazione -2

Roma, 9 mag. - I quotidiani conservatori prendono invece una posizione nettamente diversa. "Trump ha demolito l'accordo nucleare, è giunto il momento di dargli fuoco", scrive il quotidiano di Kayhan, che riecheggia una recente minaccia del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Kayhan è stato a suo tempo una delle voci più critiche dell'accordo, in base al quale l'Iran ha promesso di fermare il suo programma nucleare in cambio di sgravi delle sanzioni.

"L'Iran sarà unito e resisterà", è il titolo del giornale conservatore Javan. "È tempo di unità e non di condannare gli altri, è l'occasione per un rinnovamento dell'Iran. Il nostro slogan 'La morte in America' non è solo uno slogan - gli Stati Uniti sono effettivamente morti ai nostri occhi", si legge nell'editoriale. Altri media conservatori esprimono scetticismo sulla capacità del governo iraniano di salvare l'accordo con l'aiuto delle potenze europee. "L'Europa non ha la capacità di salvaguardare l'accordo sul nucleare", scrive il quotidiano Farheekhtegan. "Il risultato di tutte le loro contrattazioni con Trump è stato solo di aumentare la pressione sull'Iran". (fonte afp)