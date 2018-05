Parigi, 9 mag. - I ministri degli Esteri francese, britannico e tedesco incontreranno lunedì della prossima settimana i rappresentanti di Teheran per vedere come preservare l'accordo sul nucleare. Lo ha annunciato il capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian alla radio RTL: "Ci riuniremo con i colleghi britannico e tedesco lunedì prossimo, e con i rappresentanti dell'Iran, per ragionare della situazione complessiva". (fonte afp)