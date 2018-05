Putin a parata 9 maggio, in attesa di Netanyahu a Mosca

Mosca, 9 mag. - La sfilata militare di oggi 9 maggio sulla Piazza Rossa, si preannuncia come un evento molto particolare. Tanto più che ospite di Vladimir Putin, in giornata, è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che arriva nella capitale russa dopo il raid in Siria - nove morti e un deposito iraniano colpito- e dopo aver dichiarato che questa visita in Russia è particolarmente importante alla luce del "coordinamento " con Mosca.

E certo la visita di Netanyahu nel 73esimo anniversario della vittoria sovietica sulla Germania nazista catapulta ancora una volta Mosca al centro dei giochi mediorientali.

L`attenzione sulla parata era comunque alta già prima. A contribuire è stato soprattutto il minaccioso messaggio di Vladimir Putin all`Assemblea federale all`inizio di marzo, pronunciato in piena bufera sui rapporti con l`Ovest. Il discorso, tra simulazioni a computer e ultimatum, ha scatenato i politologi di mezzo mondo, impegnati a discettare sui nuovi scenari di equilibrio internazionale e deterrenza. E da lì, si parte.

La parata di quest'anno vedrà la partecipazione di 12.500 soldati, i cadetti delle scuole militari, allievi della Suvorov e Nakhimov, e altre scuole.

Inoltre, a seguire 120 elementi di attrezzature militari, compresi i più recenti e avanzati modelli. La parata si chiude con l`aviazione: a sorvolare la zona della Piazza rossa 73 aerei ed elicotteri. Comincia alle 9.00 italiane, dura un`ora esatta e prevede un breve discorso di Putin.