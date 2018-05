Conti pubblici, Iacovoni (Mef): no preoccupazioni per i mercati

Roma, 9 mag. - Il responsabile del debito pubblico del Tesoro, Davide Iacovoni, dice che "non è il caso di preoccuparsi per quello che è avvenuto ieri. Noi abbiamo i prossimi mesi assolutamente gestibili perché c`è una disponibilità di cassa, di liquidità del Tesoro assolutamente buona e quindi possiamo affrontare i prossimi mesi in assoluta tranquillità".

Al Gr1 aggiunge che "i conti pubblici sono in assoluta sicurezza. In ogni caso avere una manovra e un Governo nel pieno dei poteri è auspicabile, ma anche senza la gestione del debito pubblico non è un problema". Iacovoni ricorda che "il prossimo 14 maggio partirà la nuova operazione Btp Italia. E' indicizzato all`inflazione e ha durata di 8 anni".