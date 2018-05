Disney: conti sopra le stime grazie a "Black Panther"

New York, 9 mag. - Grazie al successo del film "Black Panther" e al buon andamento dei suoi parchi a tema, specialmente Disneyland a Parigi e a Hong Kong, Walt Disney ha chiuso un trimestre migliore delle previsioni. Il gruppo impegnato a rilevare gli asset dell'intrattenimento di 21st Century Fox ha spiegato, attraverso il suo Ceo, di essere "fiducioso" di chiudere con successo l'operazione da 52,4 miliardi di dollari annunciata lo scorso dicembre. E questo nonostante Comcast stia preparando una offerta ostile per acquisire gli stessi asset di Fox.

Nei tre mesi chiusi il 31 marzo, gli utili di Disney sono saliti su base annua del 23% a 2,937 miliardi di dollari. Al netto di voci straordinarie, gli utili per azione sono cresciuti del 23% a 1,84 dollari da 1,50 dollari, sopra le attese degli analisti per 1,70 dollari per titolo. Il fatturato è arrivato a 14,55 miliardi, in aumento del 6% annuo e sopra le stime per 14,11 miliardi. Grazie a "Black Panther", che ha debuttato nelle sale a metà del trimestre, la divisione cinematrografica ha messo a segno 847 milioni di dollari di profitti operativi (+29% annuo), oltre i 629 milioni attesi dal mercato. I ricavi hanno registrato un aumento annuo del 21% a 2,45 miliardi, sopra il consenso per 2,19 miliardi.

"Grazie ai risultati forti di parchi a tema e resort e dello studio cinematografico, la nostra performance nel secondo trimestre riflette la nostra continua capacità di creare valore per i soci", ha detto il Ceo Bob Iger, convinto che il gruppo sia "ben posizionato per una crescita futura".