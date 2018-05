Usa, Haspel: la Cia non riprenderà i programmi di tortura

Roma, 9 mag. - Gina Haspel, scelta da Donald Trump per guidare la Cia, si impegnerà a impedire la ripresa dei programmi di tortura, attuati in passato dagll'agenzia di intelligence, anche sotto la sua supervisione, durante il suo discorso di oggi davanti alla Commissione intelligence del Senato, secondo un estratto della sua dichiarazione citato dall'Afp.

Candidata controversa a capo dell'intelligence, Gina Haspel diresse una prigione segreta della Cia in Thailandia nel 2002, dove i detenuti sospettati di appartenere ad Al Qaeda venivano spesso torturati.

"Capisco che molte persone in tutto il paese vogliono sapere quali sono le mie opinioni sull'ex programma di detenzione e interrogatorio della Cia", dirà Haspel. "Ho opinioni su questo tema e voglio essere chiara. Avendo lavorato in quel periodo tumultuoso, posso offrirvi il mio impegno personale, chiaro e senza riserve, che sotto la mia guida, la Cia non riavvierà un programma di detenzione e interrogatorio di questo tipo".

(fonte afp)