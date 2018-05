Segretario di Stato Usa Pompeo arrivato in Nordcorea -2

Roma, 9 mag. - La visita di Pompeo arriva in un momento in cui circolano voci insistenti sul possibile rilascio di tre cittadini statunitensi detenuti dalle autorità nordcoreane.

Il programma di Pompeo durante il suo soggiorno in Corea del Nord non è stato specificato, e non è chiaro quali interlocutori debba incontrare.

Sull'aereo che lo ha trasferito a Pyongyang, Pompeo ha detto ai giornalisti che non era certo di poter parlare direttamente con il leader nordcoreano. "Siamo pronti a incontrare chiunque possa parlare a nome del governo nordcoreano", ha affermato.

(fonte afp)