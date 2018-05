Prodi rilancia proposta Autorità mondiale dell'acqua a Milano

Milano, 8 mag. - L'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, Romano Prodi, ha rilanciato la sua proposta di istituire una Autorità mondiale per l'uso dell'acqua e ha ribadito l'opportunità di candidare a questo scopo Milano. Ospite di Seeds&Chips, evento internazionale su cibo e innovazione, ha infatti sottolineato che nei prossimi anni "senza una autorità dell'acqua ne succederanno di tutti i colori", a partire dalle tensioni già esistenti tra Turchia e Iraq per le dighe su Tigri e Eufrate e quelle tra Etiopia e Egitto per il Nilo.

"Non c'è nessuno che sia in grado di affrontare il problema, per questo ho spinto la creazione di questa Autorità. Propongo l'Italia perché abbiamo già l'Ifad e la Fao, e il 70% dell'acqua si usa per produrre cibo. Poi Milano possiede le competenze tecniche, vantiamo una lunga tradizione e un distretto di pompe, sistemi di irrigazione e dosatori. Ci dobbiamo arrivare tante aziende cinesi sarebbero interesate, per queste ragioni sto spingendo la proposta", ha aggiunto.