Expo 2015, Prodi: quando Italia lavora in tandem fa belle cose

Milano, 8 mag. - "Quando si lavora in tandem questo Paese può fare delle belle cose davvero". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a proposito della competizione per l'assegnazione da parte del Bie dell'Expo 2015 che gestì da premier. "La battaglia per avere Expo è una delle cose più divertenti che ho fatto nella vita perché lavoravamo in perfetto tandem con l'allora sindaco di Milano, di diverso colore politico. A Parigi quel giorno c'era il presidente turco, era sicurissimo di vincere, ma noi avevamo lavorato uno per uno con tutti i paesi del mondo", ha detto durante il suo intervento a Seeds & Chips, evento internazionale su cibo e innovazione.