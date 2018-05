Stabile l'export in Usa di vino italiano nel primo trimestre -2

New York, 8 mag. - Sostanziali diminuzioni si sono invece verificate nelle importazioni dall'Australia e dall'Argentina che hanno subito pesanti contrazioni nelle loro esportazioni di vini non imbottigliati (rispettivamente -35,4% e -80,4%).

La classifica dei principali fornitori del mercato americano vede in testa, nel periodo in esame, l'Italia seguita da Australia, Cile, Francia e Nuova Zelanda in quantità e da Francia, N. Zelanda, Australia e Cile in valore.

Le importazioni dall'Australia sono risultate pari a 442.720 ettolitri per un valore di $ 85.796.000 contro i 569.820 ettolitri, per un valore di $ 97.019.000, del corrispondente periodo dell'anno scorso con un riduzione del 22,3% in quantità e del 11,5% in valore.

Le importazioni dal Cile sono passate da 405.340 ettolitri, per un valore di $ 74.693.000, del primo trimestre del 2017 a 405.500 ettolitri, per un valore di $ 71.519.000, del trimestre in corso, con una riduzione in valore del 4,2%.

Le importazioni dalla Francia, sempre secondo la nota dell'IWFI, sono passate 291.600 ettolitri, per un valore di $ 243.709.000, del primo trimestre del 2017 a 333.810 ettolitri, per un valore di $ 308.450.000, del primo trimestre dell'anno in corso con un aumento del 14,5% in quantità e del 26,5% in valore.

Le importazioni dalla Nuova Zelanda sono passate da 186.180 ettolitri, per un valore di $ 99.561.000, del primo trimestre del 2017, a 233.810 ettolitri, per un valore di $131.142.000 del primo trimestre dell'anno in corso con un aumento del 25,6% in quantità e del 31,7% in valore.

Le importazioni dall'Argentina sono passate da 180.350 ettolitri, per un valore di $66.533.000 del primo trimestre del 2017, a 121.670 ettolitri, per un valore di $58.656.000 del primo trimestre dell'anno in corso con un decremento del 32,5% in quantità e del 11,8% in valore.

Positivo infine, sempre secondo la nota dell'Italian Wine & Food Institute, l'andamento delle esportazioni degli spumanti italiani che sono passate da 145.810 ettolitri, per un valore di $74.569.000, del primo trimestre del 2017, a 167.150 ettolitri, per un valore di $ 95.846.000, del primo trimestre dell'anno in corso, con un aumento del 14,6% in quantità e del 28,5% in valore. La quota di mercato degli spumanti importati dall'Italia è risultata pari al 61,7% in quantità e al 42,6% in valore.