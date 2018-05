Gb, nozze Harry-Meghan: breve guida al matrimonio dell'anno -5

Roma, 8 mag. - Il vestito da sposa, che costerebbe 100mila sterline, dovrebbe essere firmato da Ralph & Russo, almeno così ha scritto giorni fa il Daily Mail. Del resto la maison australiana che fa capo alla coppia Tamara Ralph e Michael Russo era sin dagli inizi una delle favorite per la realizzazione dell`abito di Meghan.

Se il tutto pare sfarzoso agli occhi di un comune mortale, la cerimonia è relativamente dimessa in termini reali, dato che Harry non è nella linea diretta al trono britannico. La data ad esempio: William e Kate si sposarono venerdì 29 aprile 2011, che fu dichiarano giorno festivo per consentire a tutti i sudditi britannici di seguire la cerimonia. I lavoratori britannici non saranno altrettanto fortunati stavolta: Harry e Meghan si sposano di sabato. Il royal wedding 2018 non sarà celebrato nell'abbazia di Westminster, dove si sono sposati il fratello di Harry, la zia paterna, uno degli zii paterni e naturalmente la nonna, la regina Elisabetta II. Al confronto al capella di San Giorgio è un luogo intimo.