Comcast prepara offerta per far saltare intesa Century Fox-Disney

New York, 8 mag. - Comcast vorrebbe lanciare un'offerta ostile in contanti sugli asset che 21st Century Fox ha deciso di cedere a Walt Disney per 52,4 miliardi di dollari in azioni, tra cui il 39% delle quote di Sky. Lo scrive la stampa statunitense, secondo cui il gruppo che controlla i canali Nbc News, Msnbc e Cnbc e lo studio cinematografico Universal ha preso contatti con le banche per ottenere fino a 60 miliardi di dollari di finanziamenti.

L'operatore statunitense di tv via cavo non ha ancora deciso se presentare l'offerta; un fattore determinante sarà la decisione finale di un giudice sulla fusione da 85 miliardi tra AT&T e Time Warner, bloccata dal dipartimento di Giustizia statunitense per timori che possa ledere la concorrenza; in caso di via libera alla fusione, Comcast dovrebbe procedere con l'offerta. Lo scorso novembre, Comcast aveva presentato un'offerta in azioni del valore di 64 miliardi di dollari, ma Fox preferì puntare su Disney per timore che l'offerta di Comcast potesse essere respinta dalle autorità antitrust.

Comcast ha recentemente lanciato un'offerta di 22,1 miliardi di sterline per rilevare Sky, complicando i piani di Rupert Murdoch, il magnate dei media che attraverso la sua 21st Century Fox sta cercando di prendere il controllo del 61% di Sky che ancora non possiede.