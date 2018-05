Kerry: non spezzare unità Ue, demagoghi fanno appello a paura

Milano, 8 mag. - "Ci sono molti demagoghi che non offrono reali soluzioni, ma fanno appello alla paura e alle frustrazioni delle popolazioni, ma la soluzione a questa sfida è credere in quello che si può fare come ha fatto l'Europa dopo la seconda guerra mondiale quando è stata capace di fare la pace e creare prosperità per sè e per il mondo". Lo ha detto l'ex segretario di Stato degli Usa, John Kerry, durante il suo intervento a Seeds&Chips, evento internazionale dedicato al cibo e all'innovazione in campo alimentare.

"I livelli di benessere nell'Ue - ha proseguito Kerry - sono infatti più alti che altrove. Avete raggiunto l'unità e la capacità di andare avanti, avete raggiunto obiettivi eccezionali, eppure il mondo politico vuole spezzare questa coesione, vi vuole separare. Credete nel futuro e nel vostro potere di avere un impatto sul mondo politico. C'è chi crede che l'ordine liberale dell'Occidente stia crollando, ma io non ci credo, ne abbiamo bisogno più che mai, quindi dobbiamo essere uniti e lottare".