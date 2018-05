Kerry: Iran sta vivendo accordo nucleare in modo responsabile

Milano , 8 mag. - "Qualcosa può esserci sfuggito in 15-20 anni, è vero, ma l'Iran sta vivendo in maniera responsabile l'accordo sul nucleare. La Aiea lo sa e anche gli ispettori, allora perché mai dovremmo decidere di ritirarci? Se lo facciamo l'Iran ha il diritto di fare ciò che vuole". Lo ha detto l'ex segretario di Stato degli Usa, John Kerry, a proposito dell'accordo internazionale sul programma nucleare iraniano.

L'Iran oggi, ha aggiunto durante il suo intervento a Seeds&Chips, evento internazionale dedicato al cibo e all'innovazione in campo alimentare, "non può fare una bomba nucleare perché non si può fisicamente costruire una bomba con 300 chilogrammi" di materiale nucleare.

"Io lo so perché abbiamo 130 ispettori che ogni giorno lì fanno ispezioni, abbiamo trasmissioni radio sui reattori e sulle installazioni di produzione quindi abbiamo un tracciamento completo del reattore dalla culla alla bara. Abbiamo ispezionato tutti gli aspetti" ha concluso Kerry.