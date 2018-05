Kerry: ritiro Usa da accordo su Iran sarebbe illogico, ci tutela

Milano, 8 mag. - "Ritirarci dall'accordo è assolutamente illogico, no non ha senso. Trump ha detto che è un pessimo accordo, ma sfido chiunque a trovarne uno migliore". Lo ha detto l'ex segretario di Stato degli Usa, John Kerry, durante il suo intervento a Seeds&Chips, evento internazionale dedicato al cibo e all'innovazione in campo alimentare. "Penso che questo accordo ci tuteli. La regione è al sicuro" ha proseguito. "Spero che il presidente sia saggio abbastanza nella sua decisione" ha concluso il senatore americano riferendosi al presidente Usa, Donald Trump.