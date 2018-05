Clima, Kerry: tutto ciò che dice Trump su accordo Parigi non è vero

Milano, 8 mag. - "Tutto quello che dice il presidente Trump sull'accordo di Parigi non è vero. Quando Trump dice che l'accordo di Parigi fa male all'economia e ci rende meno competitivi". Lo ha detto l'ex segretario di Stato degli Usa, John Kerry, durante il suo intervento a Seeds&Chips, evento internazionale dedicato al cibo e all'innovazione in campo alimentare. "Se Trump può avere rifiutato l'accordo di Parigi sul clima gli americani no, e si impegnano per raggiungere gli obiettivi fissati" ha aggiunto l'ex responsabile della politica estera di Barack Obama.

"Negli ultimi tre anni si sono stanziati più capitali nelle energie rinnovabili che non su quelle fossili, questo è un passo incredibile. Tre quarti della elettricità in Usa lo scorso anno veniva dal solare e 38 stati degli Usa hanno deciso di continuare su questa politica energetica fondata sulle rinnovabili" ha proseguito.

"Il cambiamento è adesso e lo conosciamo ma ci vogliono dei leader illuminati capaci di portare avanti il cambiamento. Senza alcuna esagerazione posso dire che è una questione di vita e di morte per il pianeta. Non c'è un secondo pianeta e non ci sono alternative" ha concluso.