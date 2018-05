Milano, 8 mag. - Fastweb riporta in Italia parte delle attività di customer care. Lo annuncia una nota dell'operatore telefonico.

Nel dettaglio, Fastweb ha definito un accordo triennale con Comdata per il re-shoring di una parte delle attività di customer care, attualmente gestite all'estero da Comdata, al fine di assicurare il più alto livello qualitativo nell'erogazione del servizio. Nello specifico, il piano prevede il graduale trasferimento, da completarsi entro il 30 settembre 2018, delle attività di assistenza ai clienti Fastweb al momento svolte dalle sedi Comdata situate in Romania verso le sedi di Cagliari e Lecce. Grazie all'accordo saranno riportate sul suolo nazionale le attività svolte da circa 220 operatori di call center con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro in Italia.

Fastweb rafforza così le sue attività di assistenza clienti, all'insegna di una maggior responsabilità sociale e della massima qualità del servizio di gestione dei propri clienti, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Autoregolamentazione promosso dal Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, sottoscritto dai principali committenti delle attività di Contact Center lo scorso 4 maggio, al fine di garantire la presenza nel Paese di un'industria dei servizi di Customer Care professionale, di elevata qualità, concorrenziale ed economicamente sostenibile. "Siamo orgogliosi dell'accordo stipulato con Comdata che permetterà l'acquisizione sul territorio sardo di competenze e figure professionali altamente qualificate - ha dichiarato Andrea Pizzigoni, Chief Consumer & Small Business Officer di Fastweb - Oltre ad essere leader per innovazione, vogliamo arrivare a indirizzare l'erogazione dei servizi di assistenza verso il consumatore e cittadino con livelli di qualità sempre maggiori e tali da costruire un rapporto di grande fiducia con le famiglie e le imprese che ci scelgono".