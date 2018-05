Campari, utile I trimestre +42,7 mln su plusvalenza Lemonsoda

Roma, 8 mag. - Campari chiude il primo trimestre con un utile prima delle imposte pari a 76,5 milioni, +42,7%, beneficiando della plusvalenza della cessione del business Lemonsoda. Utile del Gruppo prima delle imposte rettificato invece è pari a 54,9 milioni (+1%).

Le vendite nel periodo sono ammontate a 336 milioni con una crescita organica del +2,2%, nonostante la debolezza in alcuni mercati emergenti e gli effetti legati alle tempistiche degli ordini.

L'Ebit rettificato pari a 61,1 milioni con una progressione dell'8,9%, superiore alla crescita delle vendite, generando un`espansione della marginalità operativa di +110 punti base, in quanto i maggiori investimenti in pubblicità e promozioni e in strutture distributive in un trimestre poco rilevante sono stati più che compensati dalla solida espansione della marginalità lorda.

"Nel primo trimestre - afferma il ceo Bob Kunze-Concewitz - abbiamo registrato una crescita organica positiva delle vendite, nonostante la debolezza dei mercati emergenti e lo slittamento degli ordini, i cui effetti risultano amplificati in un trimestre di bassa stagionalità. Grazie all`evoluzione molto positiva del mix delle vendite, trainata dalla sovra performance delle principali combinazioni a elevata marginalità di prodotto e mercato, in particolare Aperol, Campari, Grand Marnier e Wild Turkey nei principali mercati sviluppati, gli indicatori di profittabilità hanno mostrato una crescita organica sostenuta e superiore allo sviluppo organico delle vendite. Contestualmente, a livello totale, i tassi di crescita sono stati influenzati dall`effetto dei cambi e dalla cessione di business non strategici. Guardando al 2018, le nostre prospettive rimangono sostanzialmente invariate e bilanciate, in un contesto macroeconomico incerto per quanto riguarda talune economie emergenti. Rimaniamo fiduciosi sul conseguimento di una performance organica positiva per i principali indicatori di performance, trainata dalla continua sovra performance delle marche a priorità globale e regionale a elevata marginalità nei principali mercati sviluppati".